Breaking …Donald Trump Tweeted About Leaks He’ll Possibly “Be Arrested on Tuesday”

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On Saturday morning, Trump posted about the possible indictment on Truth Social, indicating he would be “ARRESTED ON TUESDAY.”
“NOW ILLEGAL LEAKS FROM A CORRUPT & HIGHLY POLITICAL MANHATTAN DISTRICT ATTORNEYS OFFICE, WHICH HAS ALLOWED NEW RECORDS TO BE SET IN VIOLENT CRIME & WHOSE LEADER IS FUNDED BY GEORGE SOROS, INDICATE THAT, WITH NO CRIME BEING ABLE TO BE PROVEN, & BASED ON AN OLD & FULLY DEBUNKED (BY NUMEROUS OTHER PROSECUTORS!) FAIRYTALE, THE FAR & AWAY LEADING REPUBLICAN CANDIDATE & FORMER PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, WILL BE ARRESTED ON TUESDAY OF NEXT WEEK. PROTEST, TAKE OUR NATION BACK!,” Trump wrote.
In a second tweet, he wrote, “OUR NATION IS NOW THIRD WORLD & DYING. THE AMERICAN DREAM IS DEAD! THE RADICAL LEFT ANARCHISTS HAVE STOLLEN [SIC] OUR PRESIDENTIAL ELECTION, AND WITH IT, THE HEART OF OUR COUNTRY. AMERICAN PATRIOTS ARE BEING ARRESTED & HELD IN CAPTIVITY LIKE ANIMALS, WHILE CRIMINALS & LEFTIST THUGS ARE ALLOWED TO ROAM THE STREETS, KILLING & BURNING WITH NO RETRIBUTION. MILLIONS ARE FLOODING THROUGH OUR OPEN BORDERS, MANY FROM PRISONS & MENTAL INSTITUTIONS. CRIME & INFLATION ARE DESTROYING OUR VERY WAY OF LIFE.”
The USA is the main beneficiary of their actions…but they are ‘legion’ around the world…
Lets see if Americans take to the streets in outrage like people would do in other countries.